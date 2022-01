Calvanico, cane setter cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco Ad allertare i caschi rossi il cacciatore proprietario dell'animale

Cane setter cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco. E' successo nella tarda mattinata di oggi. Ad allertare i caschi rossi il cacciatore proprietario dell'animale.

Nella tarda mattinata è giunta una chiamata ai caschi rossi da parte dell'uomo che chiedeva aiuro per il proprio setter, precipitato in un dislivello impervio in località "Madonna di Loreto ". Sul posto si è recata immediatamente una squadra speleo alpino fluviale che, calandosi nel dirupo, ha recuperato l'animale con una calata di corde. Una volta messo in salvo, il cane è stato affidato al proprietario e, poi, ai controlli veterinari del caso.