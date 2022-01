Si perde in montagna: 70enne salvato da carabinieri e polizia L'uomo era in località Pian del Colle

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sarno hanno ritrovato un 70enne disperso in montagna. Le forze dell'ordine sono state allertate dalla centrale operativa del Commissariato di Sarno dopo una una segnalazione di persona dispersa in montagna.

Immediatamente si sono attivati ed, insieme al personale del locale Commissariato, hanno iniziato le ricerche partendo dalla descrizione che il disperso aveva fatto del territorio circostante utilizzando il suo telefonino di vecchia generazione e quindi privo di GPS.

Dalla descrizione della zona fornita dalla settantenne di Sarno, è stata individuata una zona pinetata da cui si vedeva anche il Vesuvio. Agenti e militari sono partiti per iniziare le ricerche ma in prima battuta le stesse non hanno portato al ritrovamento del disperso. Ricontattato l’uomo e raccolti ulteriori elementi per individuare il luogo in cui cercare sono riusciti a risalire alla località denominata “Pian del Colle”.

Portatisi in zona, i militari dopo diverse ore di ricerche e di cammino in zone anche poco accessibili, ricche di folta vegetazione, finalmente hanno ritrovato il 70enne affaticato e smarrito ma in discrete condizioni di salute.

I militari hanno provveduto a ristorare la persona e, successivamente, ad accompagnarlo presso il commissariato di Sarno dove ad attenderlo vi erano la moglie e la nipote.