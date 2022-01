Tragedia a Nocera Inferiore: muore operaio schiacciato dal camion La vittima lavorava per una ditta di espurgo pozzi: inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Ancora morti bianche in Campania: nel pomeriggio un operaio di una ditta espurgo pozzi è deceduto mentre lavorava in via Cucci, a Nocera Inferiore, nel salernitano. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo - un 60enne originario di San Valentino Torio - è stato schiacciato dal camion mentre stava operando.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed i carabinieri del reparto territoriale. Inutili purtroppo i soccorsi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I militari hanno sequestrato l’area ed il mezzo, la procura nocerina ha aperto un’inchiesta.

Si tratta del primo morto sul lavoro del 2022 in provincia di Salerno.