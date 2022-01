Morto sul lavoro a Nocera, il cordoglio del sindaco Strianese “Ci uniamo al dolore della famiglia, le più sentite condoglianze per la morte del caro Pietro”

Dolore e commozione per il decesso di Pietro Mura, l'operaio di San Valentino Torio che ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore nella serata di ieri. La fascia tricolore del comune salernitano dove risiedeva Mura ha espresso in una nota la vicinanza a familiari e amici. "Il sindaco Michele Strianese e l' Amministrazione Comunale di San Valentino Torio partecipano commossi al dolore per la scomparsa del concittadino Pietro Mura, avvenuta a seguito di un incidente sul lavoro", scrive Strianese che aggiunge: "Il nostro concittadino, con la sua ditta di espurghi prestava da tanti anni servizi di per il Comune di San Valentino Torio.

Ha subito un incidente le cui cause sono ancora da chiarire, mentre si apprestava ad eseguire proprio un lavoro di espurgo presso un condominio di Via Cucci a Nocera Inferiore. Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e della comunità tutta, esprimendo le nostre più sentite condoglianze per la morte del caro Pietro".