Incidente mortale in autostrada: a perdere la vita un 30enne Lo schianto tra i caselli di Scafati e Angri

Incidente mortale questa mattina sull'A3 Napoli-Salerno. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, tre automobili e un camion. Lo schianto fatale è avvenuto tra i caselli di Scafati e Angri, in direzione Salerno. A perdere la vita, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto, un 30enne di Torre del Greco.

Era alla guida di una delle vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno solo potuto confermare il decesso. Soccorsi i feriti. Toccherà ora alla polizia stradale ricostruire la dinamica di quanto accaduto.