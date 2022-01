Precipita nel burrone sull'Amalfitana: automobilista vivo per miracolo Soccorso in elicottero, era rimasto incastrato nell'abitacolo

E’ vivo per miracolo il giovane precipitato in un burrone in località “Colli di Fontanelle” sulla Statale 163 Amalfitana, tra Sorrento e Positano. Il conducente, dopo aver perso il controllo della sua auto, ha sfondato il muretto di recinzione facendo un volo di decine di metri.

A frenare la folle corsa verso terra la folta vegetazione e un albero.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed i vigili del fuoco: necessario anche l’intervento di un elicottero, che ha recuperato il malcapitato. Difficili le operazioni di recupero, dal momento che l’automobilista era rimasto incastrato nell’abitacolo.