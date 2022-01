Picchia la compagna incinta di otto mesi: arrestato 32enne La donna era fuggita di casa e si era rifugiata nel bagno di un locale

Si era rifugiata nel bagno di una pizzeria per proteggere se stessa e il bambino che porta in grembo dalle violenze e le botte del compagno. A salvare la malcapitata i carabinieri di Montecorvino Pugliano che hanno arrestato un pregiudicato del posto, S.V le sue iniziali, di 32 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della convivente. Il 32enne era in semi libertà perché condannato in via definitiva, negli anni scorsi, per lo stesso reato.

La donna alle ennesime botte era fuggita via, con un occhio nero, nascondendosi in un locale del posto. A difenderla dalla furia del compagno anche i clienti della pizzeria, il 32enne, arrivato sul posto, ha minacciato e aggredito anche loro. Revocata la semilibertà il giovane è stato trasferito in carcere.