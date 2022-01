Pellet illegale, maxi sequestro della guardia di finanza Sigilli a 57 tonnellate di "nocciolino" prive dei requisiti di sicurezza

Altro colpo della guardia di finanza di Salerno al commercio illegale di combustibile. I militari della tenenza di Sala Consilina hanno sequestrato 57 tonnellate di pellet per assenza dei requisiti di sicurezza.

Al setaccio la documentazione presentata dal rappresentante di un'azienda del posto, che custodiva il cosiddetto "nocciolino" all'interno dell'impresa. Secondo le fiamme gialle la biomassa risultava priva di qualsiasi indicazione sia delle caratteristiche qualitative che dell'eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute delle persone e dell'ambiente.

Di qui il provvedimento di sequestro per 57 tonnellate di prodotto, già imbustato in sacchi e pronto per la vendita. Il valore della merce è stimato intorno ai 15mila euro.