Incidente sull'A30: camion sfonda in guardrail e finisce contro un'auto Paura in autostrada: un ferito

Momenti di paura questa mattina sull’A30, dove un camion che viaggiava nel tratto tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, per cause ancora non chiare, è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata sfondando il guardrail ed invadendo l’altra carreggiata fino a impattare contro un Suv.

Ad avere la peggio il conducente dell'auto che è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, dovrà ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In tilt il traffico per ore.