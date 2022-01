Furto e tentata estorsione, carabinieri arrestano minorenne In carcere un 17enne residente ad Eboli che aveva preso di mira un uomo di Montecorvino Pugliano

Aveva convinto un uomo di Montecorvino Pugliano a dargli ospitalità per una notte ma è scappato con l'auto del proprietario di casa per poi chiedere 100 euro altrimenti avrebbe dato fuoco al veicolo. Dovrà rispondere di furto e tentata estorsione un 17enne di origini marocchine ma nato in Italia, arrestato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia.

Il minorenne, residente ad Eboli, aveva portato via la Ford dell'uomo per dirigersi nel parcheggio del Cilento outlet. Da lì ha poi telefonato al proprietario facendosi prestare il telefono da un'ignara persona, chiedendo 100 euro per non distruggere l'auto.

Sul posto sono giunti i carabinieri, ma del 17enne non c'era nessuna traccia. Dopo alcune settimane di indagini (i fatti risalgono allo scorso mese di settembre) i militari sono riusciti a risalire alla reale identità dell'indagato, che nel frattempo era stato arrestato e rinchiuso nel carcere minorile di Airola per altri reati. Nel penitenziario sannita i carabinieri gli hanno notificato l'ulteriore misura cautelare con le accuse d furto aggravato e tentata rapina.