Tenta di rapire un bambino e poi scappa, paura stasera nel centro di Agropoli Indagano i carabinieri della locale compagnia: tensione in città

Paura in serata ad Agropoli. Un uomo, intorno alle 19, ha tentato di rapire un bambino per strada, per poi scappare, fortunatamente senza riuscirsi. L’episodio è avvenuto in via Alcide De Gasperi. Il piccolo, di 6 anni, era uscito da un’ottica della zona, dove il papà lo aveva portato per registrare gli occhiali da vista.

All’improvviso, poi, è stata afferrato per la mano da una persona sconosciuta, che l’ha strattonato fuggendo per pochi metri, di corsa, verso il ponte che sovrasta il fiume Testene.

Il padre del bambino si è accorto subito di quello che stava succedendo e ha urlato contro l’uomo, che ha lasciato il bambino ed è fuggito.

Il genitore del bimbo, un noto pizzaiolo, ha subito avvisato i carabinieri della locale Compagnia, diretti dal capitano Fabiola Garello, che hanno ascoltato la versione dell'uomo e avviato le ricerche del malintenzionato.

Il bambino è stato poi tranquillizzato dai genitori che, contestualmente, hanno sporto denuncia contro ignoti.