Strattona bimbo ad Agropoli, gesto di uno squilibrato

Nessun tentativo di rapimento, ma il gesto di uno squilibrato. Questa è la prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Agropoli che stanno indagando su quando accaduto nella serata di sabato nel centro di Agropoli, quando un bambino di 6 anni è stato strattonato da un uomo sconosciuto, che poi è fuggito alla vista dei genitori.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, ad agire sarebbe stato un uomo con problemi psichici. Tuttavia, i militari stanno continuando a vagliare le telecamere di videosorveglianza della zona per avere più elementi utili per individuare il responsabile. L’uomo avrebbe circa cinquant’anni, indossava delle cuffie e un cappotto nero e ha pochi capelli.

Nel frattempo, i genitori del piccolo hanno formalizzato una denuncia contro ignoti. L'episodio è avvenuto sabato scorso. Il piccolo, di 6 anni, era uscito da un’ottica della zona, dove il papà lo aveva portato per registrare gli occhiali da vista. All’improvviso, poi, è stato afferrato per la mano da una persona sconosciuta, che l’ha strattonato fuggendo per pochi metri, di corsa, verso il ponte che sovrasta il fiume Testene. Il padre del bambino si è accorto subito di quello che stava succedendo e ha urlato contro l’uomo, che ha lasciato il bambino ed è fuggito.