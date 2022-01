Controlli ambientali nel Salernitano: scoperta carcassa di cane tra i rifiuti In azione guardie dell'Accademia Kronos ed Enpa: cane smarrito nei boschi restituito ai proprietari

Controlli ambientali e contrasto del fenomeno del bracconaggio nelle aree protette: in azione il nucleo provinciale guardie giurate Accademia Kronos Salerno e il personale dell’ENPA di Salerno.

Nel mirino delle verifiche i comuni di Eboli, Serre, Campagna e Postiglione. Nel corso dei controlli sono stati identificati numerosi cacciatori ma anche accertati nuovi episodi di bracconaggio che hanno causato l'ennesima morte di un esemplare adulto di Poiana (specie particolarmente protetta). "Una ennesima vittima della caccia senza scrupoli, quella caccia fatta per il gusto di sparare in violazione di qualsiasi norma e buon senso" scrivono dall'Accademia Kronos.

Dopo aver recuperato la carcassa dell'esemplare e averla trasportata presso l’Istituto Zooprofilattico di Salerno, una nuova macabra sorpresa. Nel corso dei successivi controlli è stata trovata la carcassa di una cane maremmano morto, abbandonato tra i rifiuti. "Abbandonato come si fa con ciò che non serve piu, qualcosa di cui disfarsi", l'amaro commento.

All’imbrunire, inoltre, gli agenti hanno trovato un giovane cane da caccia che si era smarrito nei boschi. Dopo averlo recuperato, sono state allerate anche le altre squadre presenti in zona. Proprio una di queste, durante un controllo, ha individuato alcuni cacciatori avevano smarrito il loro cane e da tempo stavano cercando di ritrovarlo. L'animale è stato quindi riconsegnato ai proprietari.

Nel corso delle verifiche non sono mancate diverse segnalazioni per violazioni in materia di abbandoni di rifiuti.