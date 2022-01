Due donne rapinante sul lungomare, paura stamattina a Capaccio Paestum Le malcapitate sono state scippate da un cittadino extracomunitario mentre passeggiavano

Mattinata di terrore per due donne rapinate da un cittadino extracomunitario sul lungomare di Capaccio Paestum, in località Laura. Le due sfortunate vittime, mentre stavano passeggiando, sono state avvicinate da uno sconosciuto che, armato di coltello, è riuscito nell'intento di scippare loro una borsa contenente contanti, cellulare e documenti vari.

Sulla rapina indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello. Una delle due donne ha cercato di opporsi, rimanendo però ferita ad una mano nella colluttazione con l'immigrato, che si è poi dato alla fuga. La signora, residente ad Albanella, è stata medicata dall’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa in servizio presso la postazione di Via Italia 61, e poi trasportata per ulteriori accertamenti all'ospedale di Vallo della Lucania. Illesa, invece, la sua amica, originaria di Capaccio Paestum.