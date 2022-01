Campagna, investito da un'auto in retromarcia: perde la vita anziano L'uomo è deceduto nell'ospedale di Nocera Inferiore, indagato il conducente

Non ce l'ha fatta il 76enne di Campagna che nella serata di ieri era stato investito in retromarcia da un'auto. L'anziano, trasportato in ospedale a Nocera Inferiore, è deceduto la scorsa notte a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Eboli, il conducente che era alla guida di una Opel Antara, mentre stava facendo retromarcia nel centro storico di Campagna, non si è accorto della persona che stava passando dietro l'auto. Nell'impatto il 76enne ha riportato gravi lesioni che, nonostante la corsa in ospedale, non gli hanno lasciato scampo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri guidati dal capitano Emanuele Tanzilli. Il conducente dell'auto, al momento, risulta indagato per omicidio stradale.