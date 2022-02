Maltempo, il vento forte causa disagi nel Cilento Ad Agropoli le forti raffiche di vento hanno divelto i pannelli del Palazzetto dello Sport

E' il forte vento in queste prime ore del giorno a creare non pochi disagi e danni a sud della provincia di Salerno. Ad Agropoli, le forti raffiche di vento hanno divelto nella notte alcuni pannelli del palazzetto dello sport "Andrea Di Concilio", dove alle prime luci dell'alba sono dovuti interventi gli operari del Comune per mettere in sicurezza l'area.

Sul posto è intervenuto per un sopralluogo anche il sindaco, Adamo Coppola. I pannelli saranno sistemati nei prossimi giorni.

Disagi anche alla viabilità in diversi comuni cilentani a causa di alberi spezzati o rami caduti sulle strade. Il vento ha determinato disagi anche lungo la linea ferroviaria, con ritardi ai treni di circa 15 minuti.

Nella giornata di ieri, infatti, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali con locali raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta è in vigore dalle 6 di oggi fino alle 6 di mercoledì 2 febbraio e riguarda l'intero territorio regionale.

Si ricorda che per la criticità meteo legata ai fenomeni vento e mare non è previsto un codice colore. Non essendo previste piogge e temporali con impatto al suolo tale da determinare un rischio idrogeologico, il codice colore è verde.