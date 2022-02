Tetto a fuoco, paura nella notte a Castellabate Il rogo si è sviluppato in una casa in pieno centro

Paura nella notte a Castellabate per l'incendio del tetto di un'abitazione. Il rogo si è sviluppato nel cuore della scorsa notte, in pieno centro abitato, nella frazione di Santa Maria.

Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Agropoli che hanno domato l'incendio. Secondo una prima ricostruzione dei caschi rossi, l'incendio si è sviluppato dalla canna fumaria, per poi estendersi alle travi del tetto.

In pochi minuti, infatti, le fiamme hanno avvolto il tetto dell'abitazione, creando non poca apprensione tra gli occupanti, che fortunatamente non hanno riportato ferite. Danni, invece, per il tetto, che è stato praticamente distrutto dal rogo.