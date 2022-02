Farmacista radiato dall'ordine e senza green pass fa i tamponi: multato E' stato scoperto durante un controllo dei carabinieri dei Nas

Un farmacista radiato dall'ordine e con Green pass scaduto eseguiva arbitrariamente tamponi rapidi, senza richiesta di consenso informato. È successo a Vietri sul Mare. Il caso è emerso dopo un controllo dei carabinieri dei Nas, avviato d'intesa con il ministero della Salute, all'interno di una farmacia del comune della Costiera Amalfitana. In tutta Italia sono state avviate ispezioni in 1.360 farmacie e centri di analisi, rilevate irregolarità in 170 centri (pari al 12,5%) e contestate 282 violazioni.