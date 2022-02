Due rapine in un giorno, erano l'incubo dei negozi: arrestati I carabinieri hanno incastrato due uomini di 33 e 29 anni per i colpi a Salerno e Pontecagnano

I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 33 e 29 anni, accusati di aver messo a segno due rapine in un giorno.

I fatti risalgono al 26 maggio dello scorso anno: prima l'assalto presso un supermercato di Salerno, dove portarono via 60 euro da una cassa. Poi, il colpo in un negozio di abbigliamento diu Pontecagnano Faiano: in quest'ultimo caso il bottino ammontò a 3400 euro.

In entrambe le rapine i due indagati - entrambi residenti a Pontecagnano Faiano - erano armati di coltello e con il volto coperto da casco e passamontagna.

I militari della compagnia della Piana in questi mesi di indagini hanno passato al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona e raccolto le testimonianze. Trovati anche gli indumenti indossati nei raid. Il 33enne e il 29enne sono anche accusati di ricettazione del ciclomotore col quale hanno raggiunto i due negozi rapinati. La misura cautelare è stata notificata in cella, dal momento che i due sono rinchiusi già per altri reati.