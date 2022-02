Muore a 22 anni: "Scafati perde un figlio, dai la forza a tutti noi Marcello" Il dolore di un'intera città per il giovane deceduto in un incidente in moto

Scafati piange la scomparsa del 22enne Marcello Panariello. Il giovane è morto sul colpo in un incidente stradale nella serata di ieri, nel comune dell'Agro. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto il 22enne era alla guida di una motocicletta quando, in via Lo Porto, nei pressi dello svincolo della Strada statale 268, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è stato travolto da un'auto rubata. Per Marcello non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, mentre un altro ragazzo che era sulla moto insieme a lui è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La notizia della morte del giovane scafatese ha sconvolto la cittadina. “Scafati è stata travolta dal dolore. La giovane vita di Marcello è stata spezzata a soli 22 anni da un incidente stradale. Alla famiglia le più sentite condoglianze. Rip Marcello”, scrive il sindaco del comune salernitano Cristoforo Salvati. Anche l'ex fascia tricolore Pasquale Aliberti ha voluto ricordare il giovane Marcello.

“Non ti conoscevo.. ho saputo del tuo incidente, questa sera, con la moto a via Lo Porto.. dei tuoi 22 anni.. ho letto i commenti di tanti tuoi coetanei, di tuoi amici su Facebook.. hai "gelato" tutti.. sì, perché non si può morire a 22 anni.. perché è innaturale che un papà e una mamma debbano vivere una tragedia così grande.. oggi Scafati perde un suo figlio e la tua morte deve essere una testimonianza per noi tutti sul valore della vita. Da credente voglio sperare che da lassù tu possa dare forza al dolore grande di tua mamma.. dei tuoi affetti più cari.. di chi non riuscirà mai a darsi una ragione di quello che resta per noi tutti.. sì, per tutti una tragedia e un giorno di lutto per Scafati”.