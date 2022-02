Incidente mortale nel Modenese, Vietri sul Mare piange Alfonso D'Arienzo Il 43enne era alla guida di un tir che è finito fuori strada

La comunità di Vietri sul Mare è sotto choc per la tragica scomparsa di Alfonso D'Arienzo. Il 43enne, autista di tir, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'alba di ieri sull'Autobrennero. Il mezzo, per cause ancora ignote, è uscito fuori strada ed ha abbattuto il guardrail. Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 nel tratto compreso tra Oegognaga e Mantova sud. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per raggiungere l'autotrasportatore che è rimasto incastrato nell'abitacolo dopo essere stato travolto dal carico. La tragica notizia è arrivata in serata a Vietri sul Mare dove tutti conoscevano e stimavano D'Arienzo. “Quella di ieri è una notizia che lascia senza parole. Un giovane padre di famiglia che per lavoro fa su e giù per l’Italia perde la vita lasciando due figli e la moglie”, ha scritto sui social il sindaco Giovanni De Simone, interpretando il pensiero di tutta la comunità. “Alfonso era un amico, un ragazzo sempre sorridente e disponibile con tutti. Un'altra morte di un quarantenne che si aggiunge ad altre e lascia l’amarezza e la desolazione nel cuore. L’intera comunità vietrese si stringe all’immenso dolore della famiglia. Ciao Alfonso”.