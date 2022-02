Abitazione in fiamme, paura nel centro di Agropoli I caschi rossi hanno impiegato diverse ore per domare il rogo

Paura stamattina ad Agropoli per un incendio sviluppatosi in un’abitazione sita in via Turati.

Immediatamente è stata inviata la squadra di Agropoli con due automezzi e con il supporto di un’autobotte dalla sede centrale di Salerno.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa tre ore, evitando il coinvolgimento dei locali ubicati agli altri piani dell'edificio. Le fiamme, infatti, si erano propagate velocemente, coinvolgendo l'intero piano rialzato.

Al termine si è provveduto alla messa in sicurezza provvisoria. Infine, è stato interdetto l'accesso in quanto l’appartamento ha perso i requisiti di abitabilità.