Vietri sul Mare, 5 auto in fiamme nella notte: si indaga Il rogo potrebbe essere di origine dolosa

Paura nella notte a Raito, frazione di Vietri sul Mare, dove intorno alle 4.50 cinque automobili parcheggiate a bordo strada sono andate in fiamme. Il rogo ha completamente consumato le vetture che si trovavano in sosta nei pressi di un noto hotel. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco con due automezzi e il supporto di un'autobotte dalla sede centrale. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area. Le operazioni di spegnimento sono durate circa due ore.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno indagando per risalire alle cause dell'accaduto, per il momento non si esclude alcuna pista, anche quella dolosa o di un incidente. Le fiamme infatti, partite da un veicolo, potrebbero poi essersi diffuse a quello attiguo dato che i mezzi erano parcheggiati molto vicini. Le auto sono state sequestrate.