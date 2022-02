Sfonda il guard rail con l'auto e si ribalta: salvato dai vigili del fuoco L'incidente è avvenuto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ieri sera sull'autostrada A2 del Mediterraneo, poco prima dello svincolo diMontecorvino Pugliano.

Per cause in corso di accertamento una Toyota ha scavalcato il guard rail, ribaltandosi. Sul posto i caschi rossi del distaccamento di Eboli, che hanno estratto il ferito dalle lamiere.

Complicate le operazioni di recupero dell'auto: necessario l'intervento di una gru inviata dal comando provinciale.