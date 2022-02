Battipaglia: uomo armato di pistola rapina una farmacia Minacciata la titolare con l'arma il malvivente è fuggito via con 600 euro

Ieri intorno alle 14 a Battipaglia, in via Livantino, un uomo tra i 20 e i 25 anni ha rapinato una farmacia. Il malvivente si è introdotto nell'attività a volto coperto e armato di pistola, facendosi consegnare l'incasso, dopo averla minacciata, dalla titolare. Al momento della rapina non c'erano clienti, l'uomo è poi fuggito via a piedi con il bottino, circa 600 euro. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Vitantonio Sisto.