Pontecagnano Faiano, occupa casa illegalmente: arrestato 28enne In azione i carabinieri

La stazione dei carabinieri di Pontecagnano Faiano ha arrestato questa mattina un marocchino E.M.J., 28enne da tanti anni residente in via Mar Ionio, in un'abitazione che occupava illegalmente. Lì si trovava ai domiciliari per reati contro il patrimonio. L'uomo si sarebbe reso responsabile del reato di evasione, diverse volte sarebbe stato trovato fuori casa dai militari, inoltre occupava la casa abusivamente. In un primo momento vi era entrato perché ospitato da un amico, poi era rimasto a viverci da solo. Il proprietario di casa, residente a Pontecagnano ha così sporto denuncia.