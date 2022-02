Pontecagnano, sequestrata area di 1000mq in località Magazzeno Era divenuta deposito incontrollato di rifiuti speciali abbandonati. Il plauso del sindaco Lanzara

“Il lavoro dell’Amministrazione Comunale, unitamente a quello delle Forze dell’Ordine, che da sempre ci supportano in tutte le attività volte alla tutela dell’interesse collettivo, prosegue sempre più spedito anche nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e del principio di legalità. Un plauso al Maresciallo Emanuele Lanzetta ed a tutti i militari, di ogni ordine e grado, che hanno collaborato a questa preziosa attività, che è stata effettuata su una fetta di territorio su cui l’attenzione deve restare sempre altissima”.

Con queste parole il Sindaco Giuseppe Lanzara ha commentato il sequestro avvenuto, nella mattinata di ieri, di un’area di circa 1000 mq posta in prossimità dell’Hotel Ancora, in località Magazzeno, divenuta deposito incontrollato di rifiuti speciali impropriamente abbandonati. Durante un servizio di controllo della zona, gli uomini agli ordini del Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano hanno, infatti, riscontrato la presenza di materiale di vario genere e provveduto a sottoporla ad interdizione.

Immediato anche l’arrivo dei tecnici del Comune di Pontecagnano Faiano, che hanno lavorato in sinergia con i militari per la verifica dei lavori in corso. L’intervento di ieri fa seguito ad ulteriori blitz effettuati lungo la fascia costiera nell’ambito di una fitta programmazione volta alla tutela di suolo e sottosuolo.

“Non possiamo che compiacerci della costanza e della fattività con cui queste operazioni vengono messe a punto. Grazie alle attività delle Forze dell’Ordine, coordinate in questo caso dal Maresciallo Emanuele Lanzetta, ed agli interventi che ogni giorno l’ente comunale si sforza di attuare nell’ottica della salvaguardia del territorio, stiamo riuscendo a compiere decisivi passi in avanti”, ha inoltre aggiunto il Consigliere con delega all’Ambiente Beniamino Castelluccio.