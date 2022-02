Battipaglia a lutto: Claudio muore poco prima di compiere 18 anni La tragedia in un college a New York, il ragazzo trovato senza vita nel suo letto

Lutto a Battipaglia per la morte del 18enne Claudio Mandia, originario del comune della provincia di Salerno, si trovava a New York in un college privato dove si era trasferito un anno fa per studiare meglio l'inglese. E' stato trovato senza vita nel suo letto. Poche ore prima aveva festeggiato la vigilia del suo 18esimo compleanno con gli amici, gli anni li avrebbe compiuti oggi.

Anche i genitori erano volati negli Stati Uniti per celebrare l'imminente festa, un dramma ancora senza spiegazione. Claudio Mandia era figlio di due imprenditori del settore export alimentare, appartenente a una famiglia conosciuta e benvoluta. L'intera comunità della Piana del Sele è sotto choc per quanto accaduto. Si indaga per ricostruire le ore che hanno preceduto il decesso.

Claudio avrebbe trascorso la serata con gli amici. Per il momento le autorità americane non si sbilanciano sulla vicenda, dovrà essere effettuata l'autopsia sulla salma per capire cosa possa aver causato la morte del ragazzo. I genitori hanno appreso della tragedia al loro arrivo in aeroporto, dove sono stati accolti dalle forze dell'ordine di New York che gli hanno comunicato la tragica notizia.