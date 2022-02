Controlli anti-prostituzione a Battipaglia: fermata una donna in Litoranea Aumentano le verifiche in città: sequestrate due auto senza assicurazione

Aumentano i controlli a Battipaglia. Già da qualche settimana, in concomitanza con il ritorno alla normalità del post Covid-19 e con l'aumentata disponibilità di personale presso il Comando di Polizia Locale, nuove verifiche sono state messe in atto in città. Su impulso della sindaca Cecilia Francese, gli agenti di Polizia locale, guidati dal Comandante Gerardo Iuliano, hanno così effettuato una serie di operazioni di controllo stradale.

Nella serata di sabato, nell'ambito di controlli anti prostituzione, gli agenti hanno proceduto al fermo di una giovane donna di nazionalità Albanese in località Litoranea che è stata sottoposta a Daspo Urbano con ordine di allontanamento.

Verifiche sono state portate avanti anche nel centro urbano. Due auto sono state sequestrate in quanto prive di assicurazione e lasciate in sosta all'interno del parcheggio di via Matteo Ripa.