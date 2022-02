Morte Claudio Mandia: ipotesi malore, si attendono i risultati dell’autopsia Attesa per il rimpatrio della salma, il comune di Battipaglia ha inviato i documenti al Consolato

Sarebbe stato un malore improvviso a spezzare la vita del giovanissimo Claudio Mandia. Il ragazzo, originario di Battipaglia, trovato senza vita nella stanza del college che frequentava a New York. Ma solo l’esito dell’autopsia appurerà i motivi del decesso. I familiari hanno spiegato che il ragazzo non aveva mai avuto alcun problema di salute.

L’intera provincia di Salerno si è unita nel dolore della famiglia, scossa dall’’improvvisa morte del ragazzo. Una tragedia immane avvenuta a poche ore dal suo 18esimo compleanno. I genitori Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto, che a Battipaglia gestiscono un’azienda che esporta alimenti anche in America, venerdì mattina erano giunti a New York proprio per festeggiare il compleanno del figlio. Ma, una volta atterrati all’aeroporto americano, sono stati informati dalle forze dell’ordine della tragedia avvenuta poche ore prima.

Claudio era cresciuto a Battipaglia, dove aveva frequentato il liceo scientifico “Enrico Medi”. Nella giornata di ieri il Comune ha provveduto a fornire al Consolato italiano tutti i documenti necessari per poter rimpatriare la salma del giovane. Nel college di New York, intanto, è stato organizzato un momento per ricordare Claudio.

“Era un ragazzo di talento e che aveva raggiunto l'America per inseguire i suoi sogni. Siamo tutti senza parole. La nostra vicinanza umana alla famiglia, agli amici e a quanti sono stati colpiti da un dolore così atroce”, il cordoglio della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.