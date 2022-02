Muore a Ny in un college, la famiglia "sottoposto a trattamenti inimmaginabili" "Indagine in corso, scioccati da questa morte insensata"

"Sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell'amministrazione" dell'istituto che stava frequentando a New York: lo afferma in un comunicato la famiglia di Claudio Mandia, il 17enne salernitano trovato morto in un college americano. La famiglia si dice: “scioccata e distrutta da questa morte insensata e fa sapere che è "in corso una indagine completa" e che intende prendere "azioni appropriate". Ora sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso del giovanissimo. I legali americani dei genitori del giovane Claudio escludono che la morte del giovane sia stata causata dall'abuso di alcol o droghe.

Il 17enne frequentava la Er Academy di Tarrytown, nella contea di Westchester, un istituto esclusivo a nord di New York con rette di oltre 50 mila dollari l'anno. Intanto un'intera comunità, quella di Battipaglia, comune originario del ragazzo è sconvolta da quanto accaduto. I genitori sono imprenditori della zona molto conosciuti e stimati.

Ad unirsi al dolore della famiglia anche il sindaco di Eboli, Mario Conte che ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: "Di fronte ad un lutto così tragico ed incredibile abbiamo preferito attendere qualche giorno in rispettoso silenzio. La nostra comunità, ancora incredula ed attonita, è stata così gravemente colpita da tale immane tragedia che qualsiasi parola sembrava di troppo. Raccogliere i pensieri, tentare di trovare il modo più giusto per essere accanto ad una famiglia così lacerata dal dolore per poi rendersi conto che un modo giusto, non esiste in simili circostanze. Una giovane esistenza spenta tragicamente nel fiore degli anni. Claudio ci ha lasciati alla soglia del più bel compleanno quando i sogni della gioventù sono tanto vicini a realizzarsi. Alle famiglie Mandia e Benesatto va il nostro più profondo e sentito cordoglio", le parole della fascia tricolore.