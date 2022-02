La tragedia di Claudio Mandia, la polizia americana: «E' morto impiccato» Indagini in corso per appurare eventuali responsabilità, lutto a Battipaglia

Claudio Mandia, lo studente salernitano trovato senza vita in un campus di New York, è morto per impiccagione. A confermarlo è stato il dipartimento di polizia di Mount Pleasant a cui sono state affidate le indagini sul decesso del 17enne. L'allarme è scattato nella mattinata di giovedì 17 febbraio. I poliziotti, allertati da una chiamata di emergenza, sono intervenuti alla Ef Academy dove hanno rinvenuto il corpo privo di vita di Claudio che non si trovava nella sua camera. La polizia, a cui è toccato il compito di informare i genitori al loro arrivo in aeroporto, sta provando a ricostruire la vicenda e capire, eventualmente, se vi siano responsabilità da parte di terze persone. Le notizie provenienti dagli Stati Uniti, nel frattempo, hanno lasciato senza fiato la comunità di Battipaglia.

Al momento non è ancora chiaro quando avverrà il rimpatrio della salma. È stato già deciso, invece, che i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria della Speranza