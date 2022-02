Hashish e marijuana nascosti in casa: arrestato pusher 34enne L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ora si trova ai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del posto.

I poliziotti della squadra investigativa avrebbero accertato che l’uomo aveva avviato nella zona una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali.

Gli agenti sono intervenuti per un controllo nell'abitazione del 34enne, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, associativi e contro il patrimonio, al momento presente in casa con la convivente.

Dopo una perquisizione domiciliare da parte della polizia sarebbero stati trovati, nascosti nell’abitazione, 105 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e una somma di denaro ritenuta il compendio dell’attività di spaccio al dettaglio.

Gli Agenti hanno quindi arrestato il presunto spacciatore che si trova ora agli arresti domiciliari presso il domicilio.