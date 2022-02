Beccato in strada, ma era ai domiciliari: arrestato 39enne a Sarno Era stato condannato per una serie di reati quali furto e fabbricazione di documenti falsi

E' stato beccato dagli agenti del commissariato di Sarno mentre circolava liberamente in strada, ma era ai domiciliari: arrestato 39enne del posto per evasione. L.M., queste le iniziali dell'uomo colto in flagranza di reato nel centro cittadino.

In particolare, il 39enne si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori, poiché condannato per una serie di reati quali furto semplice, furto aggravato di auto, truffa, insolvenza fraudolenta, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi.

Per L.M., è scattato subito l’arresto. Dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’A.G., in attesa del giudizio per direttissima.