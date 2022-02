Furti ad Agropoli, sedati i proprietari e case svaligiate: paura in città Diversi gli episodi segnalati nelle ultime settimane nel Cilento e nella Piana del Sele

Ancora furti nel Cilento e nella Piana del Sele. Gli ultimi due colpi sono stati messi a segno ad Agropoli, in località Fuonti e su Colle San Marco, tra domenica e lunedì.

In uno dei due casi, i ladri son riusciti ad addormentare le due persone all'interno, portando poi via diversi oggetti di valore e perfino un'auto, una Mercedes, parcheggiata all'esterno.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello.

Preoccupano, intanto, sul territorio i furti messi a segno nelle ultime settimane in più località. I malviventi prendono di mira abitazioni private così come attività agricole, dove in taluni casi hanno anche rubato del bestiame.