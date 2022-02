Battipaglia: incidente tra auto e moto, due fidanzati in ospedale Erano a bordo del mezzo a due ruote, ferito anche il conducente della vettura

Incidente stradale ieri mattina in Litoranea a Battipaglia, a scontrarsi, per cause ancora non chiare, un’automobile e una moto. Nel violento impatto ad avere la peggio è stata una coppia di fidanzati, di 27 e 26 anni, erano a bordo del mezzo a due ruote.

Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati condotti in ospedale, le loro condizioni non sono preoccupanti, solo qualche contusione e frattura. Ferito anche il conducente della vettura. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.