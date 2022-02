Incidente sull'A2, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail Il mezzo pesante si è girato finendo al centro della carreggiata

Momenti di tensione questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel territorio di Campagna. Il conducente di un camion, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo pesante che ha impattato con violenza contro il guardrail. Il tir si è rigirato su se stesso fermandosi al centro della carreggiata.

Il camionista è uscito miracolosamente illeso dall'incidente, solo una grande paura per lui, e fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del territorio e gli uomini dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dall’incidente e la viabilità lungo l’autostrada. Disagi per il traffico. Si indaga per ricostruire le cause che possono aver causato il sinistro.