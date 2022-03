Capaccio Paestum, continua l'ondata di furti Negli ultimi giorni sono stati svaligiati tre appartamenti

Ancora furti nella Città dei Templi. Negli ultimi giorni sono stati svaligiati tre appartamenti. Gli episodi si aggiungono a quelli dei giorni scorsi, facendo lievitare il numero dei colpi messi a segno tra Capaccio Paestum e Agropoli.

Nel mirino sono finiti i condomini in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in prossimità dell’ufficio postale di Capaccio Scalo, dove la scorsa settimana fu saccheggiata la casa di un noto avvocato di Albanella.

Stavolta, i ladri hanno rubato nelle abitazioni di tre noti negozianti. I malviventi sono entrati nelle case quando non c'era nessuno, rubando oggetti di valore tra orologi e preziosi vari.

Sui tre episodi indagano i carabinieri della locale stazione coordinati dalla Compagnia di Agropoli. Sotto osservazione anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso in pieno volto i delinquenti.