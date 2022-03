Violenza sessuale, 47enne in carcere a Capaccio Paestum L'uomo, originario di Avellino, risiede da anni nella Città dei Templi

Dovrà scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione un 47enne di Avellino, ma residente da tempo a Capaccio Paestum, per il reato di violenza sessuale. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e i colleghi di Agropoli, sotto il coordinamento della Compagnia diretta dal capitano Fabiola Garello, hanno dato esecuzione nel tardo pomeriggio di ieri ad un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Corte di Appello di Salerno, a carico dell’uomo, tradotto poi presso il carcere di Vallo della Lucania.

I fatti incriminati risalgono al 2008 e si sono consumati nella vicina città di Agropoli. "Ho seguito la vicenda dal secondo grado in poi. In primo grado il mio assistito era stato condannato a 9 anni in appello invece la pena è stata ridotta” commenta il legale dell’uomo, l’avvocato Antonio Mondelli. “La verità processuale va rispettata e non si commenta, ma resta il rammarico per alcune risposte che non abbiamo avuto neanche in Cassazione dove era stato superato l’ostico limite dell’inammissibilità del vaglio preliminare della settima sezione. Dubbi e perplessità che personalmente mi restano e mi conducono ad una convinzione diversa da quello che è stato l’esito della particolarissima vicenda processuale. Spero che un giorno questi miei dubbi svaniscono” aggiunge il legale.

“Per tale motivo, nella mia qualità di difensore unitamente alla collega Monica Gregorio, che questa vicenda ha conosciuto prima e meglio di me, staremo sempre attenti a possibili nuovi elementi che potrebbero fare luce sui numerosi punti oscuri di questa triste storia. Il mio pensiero, infine va alla persona offesa di questo processo alla quale voglio semplicemente esprimere la mia completa e totale disponibilità qualora un giorno avrà l’esigenza di affrontare serenamente, scevra da rabbia, un percorso di riconciliazione con il suo passato” conclude Mondelli.