Si ribaltano con l'auto, due donne ferite a Capaccio Paestum L'incidente è avvenuto stamattina

Tanto spavento stamattina per due donne che, a bordo di un'auto, si sono ribaltate lungo la via Capaccio Paestum, nell'omonimo comune, e sono andate a finire in una cunetta.

Tempestivo l'intervento delle ambulanze della Croce Rossa di Piazza Santini e dell’Associazione Napoli Soccorso della postazione di Santa Venere, che hanno trasportato i feriti, due donne di nazionalità romena, presso gli ospedali civile di Eboli e Battipaglia. Entrambe hanno ripotato politraumi, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.