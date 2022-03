Morte 17enne di Battipaglia, indagini della famiglia nel college Il giovane era stato espulso e tenuto in isolamento

Il 16 marzo prossimo lo studio legale americano che assiste la famiglia dello studente di Battipaglia Claudio Mandia è stato autorizzato all’accesso nel prestigioso college di Thornwood, New York, dove il giovane battipagliese si è tolto la vita il 17 febbraio scorso.

L’avvocato George Bochetto, dello studio associato Bochetto- Lentz con sede nel New Jersey, come riporta il quotidiano “Repubblica” potrà effettuare un sopralluogo nel campus, visionare la stanza dove è stato ritrovato il corpo ed eventualmente chiedere della documentazione.

Il professionista ha già ascoltato in questi giorni alcuni testimoni sulla vicenda. Intanto prosegue anche l'inchiesta messa in campo dalla polizia di Mount Pleasant sul caso.

La famiglia Mandia, che era in viaggio verso New York quando il figlio si è tolto la vita vuole vederci chiaro. Claudio era stato punito con l'espulsione per aver copiato un compito in classe, tenuto in isolamento per più giorni in una stanza diversa dalla sua. Per i familiari di Claudio, noti imprenditori della Piana del Sele, “un trattamento inimmaginabile”.