Pontecagnano Faiano: incidente sul lavoro, grave 64enne L'uomo è precipitato da un'impalcatura

Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano. Un operaio di 64 anni, originario di Giffoni Valle Piana, per cause ancora non chiare è caduto da un’impalcatura. E' accaduto in un cantiere per la realizzazione di box sotteranei in via Budetti, a Pontecagnano Faiano. L’uomo, mentre stava lavorando, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente sull’armatura del cemento armato in costruzione. Nell'impatto ha riportato gravi ferite ad una gamba e all’addome.

Sul posto sono intervenuti i sanitari de 118, il 64enne è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma sarebbe fuori pericolo. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

Si riaccende la polemica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la Campania resta infatti una delle regioni italiane maglia nera. Questo di Pontecagnano è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni gravi che hanno come protagonisti degli operai edili.