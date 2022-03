Ladri in azione ad Agropoli, due arresti da parte dei carabinieri Uno dei due è accusato di aver commesso una serie di furti nelle auto

Due arresti da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello. I militari hanno tratto in arresto un uomo appartenente alla locale comunità rom, con l’accusa di aver messo a segno una serie di furti nelle auto parcheggiate sul litorale. L'uomo, 37enne, è accusato anche di aver utilizzato carte di credito rubate.

Inoltre, i carabinieri hanno tratto in arresto anche un uomo di 50 anni, accusato di furto in appartamento e sorpreso in flagranza di reato.

Una risposta importante da parte dell'Arma considerando che, soprattutto durante la stagione estiva, sono tanti gli episodi di furti nelle auto denunciati lungo la costa cilentana, non solo ad Agropoli.