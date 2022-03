Guardia ambientale, offese al dirigente D'Acunto: nei guai cittadino di Buccino I fatti risalgono a metà dello scorso agosto. D'Acunto:"Sono sempre stato fiducioso nella giustizia"

Offendeva la reputazione del dirigente interregionale della Guardia nazionale ambientale Antonio D’Acunto, il 21 febbraio la procura della repubblica di Salerno ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per un cittadino di Buccino.

I fatti risalgono a metà agosto quando un incendio spaventoso distrusse circa 500mila metri quadrati di vegetazione nel comune di Caggiano, mettendo in pericolo aziende e abitazioni. Era stato individuato e denunciato un presunto responsabile del rogo, trovato con addosso la divisa della Guardia Nazionale Ambientale.

Il Dirigente Interregionale Centro-Sud della Guardia Nazionale Ambientale Antonio D’Acunto si era ufficialmente dissociato e aveva sporto querela contro chi, via web, aveva diffamato il nome dell’associazione e quello dello stesso dirigente.

“Un cittadino di Buccino offendeva e diffamava tramite canali social il Dirigente della Guardia nazionale ambientale Antonio D’Acunto, dove quest’ultimo denunciava per tutelare la propria immagine e quella dell’ente", fanno sapere dalla guardia Nazionale.

"Sono sempre stato fiducioso nella giustizia, non ho mai replicato o fatto accuse a nessuno se non nelle aule giudiziarie, e continuerò a farlo contro chi calunnia o non rispetta la legge", ha replicato D’Acunto.