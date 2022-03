Costiera Amalfitana: domenica di controlli alla circolazione, una denuncia I carabinieri hanno identificato ben 240 persone e controllato 130 vetture

I carabinieri della Compagnia di Amalfi, nella giornata di ieri, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere le condotte antigiuridiche commesse dagli utenti della strada. In quest’ottica sono state impiegate ben venti pattuglie e 40 militari per garantire un traffico regolare sulla principale arteria che percorre la Divina Costiera, la SS163 Amalfitana. Gli uomini dell’Arma hanno identificato ben 240 persone, controllato 130 vetture e oltre 50 motociclette, elevando nei confronti di molti “centauri” sanzioni per aver violato il codice della strada, che variano dalla mancata revisione del mezzo, alla guida senza patente finanche la mancanza degli specchietti sulla moto.

A Positano, i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un giovane sorpreso alla guida della sua macchina benché avesse la patente già ritirata dal 2020. Per lui, oltre il deferimento all’Autorità Giudiziaria, è scattato anche il sequestro della vettura a fini di confisca.