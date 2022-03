Scafati, prende a martellate la sorella: lite familiare finisce nel sangue L'uomo avrebbe aggredito la donna dopo un ennesimo litigio legato a questioni di eredità

Una lite familiare finita nel sangue. Un fratello ed una sorella, entrambi sulla 50ina, hanno avuto una forte discussione all’interno dell’abitazione di famiglia, nella periferia di Scafati. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe aggredito la sorella dopo un ennesimo litigio legato a questioni di eredità.

In preda all’ira, l’uomo avrebbe impugnato un martello, colpendo diverse volte il cranio della donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in codice rosso la donna in ospedale, che si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ Umberto I di Nocera Inferiore.

Indagano le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. L’uomo si è costituito e deve ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio. E' stato arrestato.