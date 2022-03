Abusivismo edilizio a Castellabate, c'è l'ordine di demolizione L'operazione è stata eseguita dai carabinieri forestali

Abusi edilizi a Castellabate. Il Raggruppamento Carabinieri Parco – Stazione di Castellabate, agli ordini del maresciallo Giovanni Saviello, ha accertato nei giorni scorsi la realizzazione di abusi edilizi nella frazione Lago.

Nello specifico, si tratta della realizzazione di una rampa di accesso effettuata mediante scavi e riporti della lunghezza di circa 25 metri per una larghezza di circa 3 metri. L’opera è stata realizzata in assenza del necessario nulla osta rilasciato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in un’area inserita nella zona B1 della perimetrazione definitiva dell’Ente.

E’ stata, dunque, ordinata la demolizione dell’opera abusiva oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.