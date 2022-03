Atti vandalici a Vietri sul Mare: denunciate due persone In azione i carabinieri della Compagnia di Salerno

Nelle prime ore della mattinata i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Salerno hanno colto in flagranza e denunciato un 33enne e un 37enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché ritenuti responsabili di danneggiamenti ad arredi urbani “le caratteristiche fioriere in porcellana” poste all’ingresso dell’abitato di Vietri sul Mare.

Distrutte circa una dozzina di fioriere in corso Umberto I, appartenenti ad esercizi commerciali e 20 fioriere in ceramica smaltata dell’arredo urbano, distrutte in via De Marinis. Sono in corso ulteriori accertamenti. L'accaduto era stato denunciato anche dal sindaco del comune della Divina Giovanni De Simone.