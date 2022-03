Brucia il monte Saro, il sindaco Canfora: "La nostra terra non merita questo" Un nuovo incendio a Sarno: "L’ipotesi è che si tratti di un rogo doloso. Presenterò denuncia"

Tornano a bruciare le montagne del Salernitano. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Sarno, lungo le pendici del monte Saro. Le fiamme hanno avvolto parte della montagna nell'area di Episcopio in un rogo visibile da chilometri di distanza.

Da ore sono al lavoro sul posto i volontari, gli operai della Sma Campania, gli uomini della Polizia Municipale e vigili del fuoco. Ma l'intervento è reso complesso dal vento.

Un incendio che riapre una ferita che non si era mai sanata, le fiamme si sono infatti sviluppate lungo le aree colpite dalla frana del 5 maggio 1998 e stanno avvolgendo parte del territorio in cui insistono le opere di messa in sicurezza post frana che servono a mitigare il rischio idrogeologico.

"Cari concittadini, le immagini delle nostra terra in queste ore ci restituiscono un paese che viene ferito ancora - il messaggio alla cittadinanza del sindaco Giuseppe Canfora - Stiamo monitorando da questo pomeriggio con interventi sul posto, ma il vento che si è alzato in montagna ha reso le operazioni difficili. Continuiamo ad operare con il dolore di un territorio che è mortificato da chi non ha coscienza. L’ipotesi è che si tratti di un rogo doloso. Presenterò denuncia".

"La nostra terra non merita questo. Noi tutti non meritiamo questo", le amare parole della fascia tricolore.

"Vorrei fare un appello affinché le mie amate montagne siano rispettate. Vi prego non accendete fuochi, perché anche una piccola fiammella può trasformarsi in una grande tragedia - scrive l'assessore al tursimo, Stefania Pappacena - Persone provenienti da tutta Italia stanno scoprendo la bellezza dei nostri sentieri, delle nostre bellezze naturali, della nostra storia. Ve lo chiedo con tutto il cuore, non rovinate tutto.

Le immagini delle fiamme di oggi hanno risvegliato ricordi dolorosi, ora che il Saretto è diventato un vero paradiso per tanti amanti del trekking, un luogo di richiamo turistico di livello nazionale, non possiamo perdere tutto il lavoro fatto.

Vi prego fermatevi! Vi prego rispettate la Natura e le montagne! Vi prego pensiamo agli animali, alle piante, non uccidiamoli".

Solo nella giornata di ieri, un incendio di vaste dimensioni ha interessato un’area verde situata nel territorio comunale di Pellezzano, nella frazione di Capezzano. Le fiamme sono state domate solo dopo una lunga notte di lavoro.