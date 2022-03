Strada killer, motociclista 41enne perde la vita in un incidente Il centauro ha perso il controllo, schiantandosi: inutili, purtroppo, i soccorsi

Ancora sangue sulle strade salernitane: Carmine Cerbone, 41 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto all'alba in via Poggiomarino a Scafati.

Stando ad una prima ricostruzione la vittima - che viaggiava in sella alla sua motocicletta - si sarebbe schiantatoi contro la rotatoria. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: ricoverato in ospedale a Nocera Inferiore, Carmine è morto dopo diverse ore.

Sul posto, oltre le ambulanze del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica. Pare che l'incidente di Cerbone non abbia coinvolto altri veicoli o persone.